Assolavoro formazione, all’Assemblea Pubblica la prima ‘mappa’ del mercato dei servizi per la formazione

(Adnkronos) – Si è svolta a Milano l'Assemblea Pubblica di Assolavoro Formazione, un incontro che ha offerto l'occasione per analizzare i dati della ricerca "Il mercato dei servizi per la formazione in Italia" condotta da Assolavoro DataLab, l'Osservatorio dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Un'indagine che fa da apripista alla possibilità di mappare il fenomeno della formazione professionale e che evidenzia criticità e punti di forza di un settore che può rappresentare il vero volano della crescita del Paese.