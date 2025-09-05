28.6 C
Automotive, assessore Guidesi: “Europa cambi le regole per salvare il settore”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – In vista del GP d’Italia 2025 all’autodromo di Monza, l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e presidente dell’Automotive Regions Alliance (Ara) Guido Guidesi, ha tenuto un punto stampa presso la sede istituzionale di Regione Lombardia, per ribadire con forza la posizione della stessa Regione e dell’Alleanza europea riguardo il settore dell’Automotive, anche in occasione dell’importante riunione strategica organizzata dalla Commissione Europea, prevista il prossimo 12 settembre a Bruxelles in cui la presidente Ursula Von der Leyen ospiterà i dirigenti del settore per discuterne il futuro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

