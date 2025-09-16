Bagliani (Mondelēz Italia): “40 anni di snack a Capriata d’Orba. Il segreto: radici locali e cuore globale” 

(Adnkronos) – “Il 90% delle famiglie italiane ha un nostro prodotto in casa. Un dato che ci riempie di orgoglio”. Sono le parole del Presidente e Amministratore Delegato di Mondelēz Italia Srl, Silvia Bagliani in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dello stabilimento piemontese di Capriata d’Orba (AL). Il segreto di questo successo si articola su tre pilastri fondamentali su cui si basa l’azienda. “La nostra ambizione – spiega l’AD – è produrre snack giusti da consumarsi al momento giusto e fatti nel modo giusto”. Il secondo pilastro è un modello operativo unico, che punta a valorizzare le specificità del mercato italiano, ascoltandone i consumatori e rispondendo alle loro esigenze con un portafoglio di brand sia locali che globali. Il terzo, e forse più importante fattore, sono le persone. “Oggi abbiamo non solo le tecnologie, ma tante, tante persone che lavorano con passione, orgoglio e senso di responsabilità”, osserva l’AD. “E’ questa energia, questa dedizione, il vero motore dell’azienda; il ringraziamento più sentito – conclude Silvia Bagliani – va proprio a loro.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)