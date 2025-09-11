Bardi: “Basilicata orgogliosa dello stabilimento di Balvano”

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Basilicata , Vito Bardi si è detto “orgoglioso dello stabilimento Ferrero di Balvano” perché “Ferrero è un esempio di azienda che restituisce valori al territorio”. Per Bardi, lo stabilimento rappresenta “un esempio di come un’azienda possa restituire al territorio delle cose importanti come quello della collaborazione con le Istituzioni e con Save the children, nel caso specifico, per contrastare problemi legati alla alla povertà soprattutto educativa”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)