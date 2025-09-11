BAT scommette sull’italia, rinnovo del Mou e ampliamento dell’Innovation hub di Trieste

(Adnkronos) – Con il rinnovo del Mou, il Memorandum d’Intesa tra BAT e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che prevede l’acquisto fino a 15 mila tonnellate di tabacco nel triennio 2026-2028 e l’ampliamento dell’A better tomorrow innovation hub di Trieste, la multinazionale investe sull’Italia. 16 le nuove linee produttive nell’hub triestino, a pieno regime entro la fine del 2026. Saranno dedicate a tabacco riscaldato e prodotti Herbal e porteranno 150 nuovi posti di lavoro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)