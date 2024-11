Bcc Banca Iccrea, servizi assicurativi e consulenze per proteggere il patrimonio e il futuro delle imprese

(Adnkronos) – Una corretta pianificazione patrimoniale, basata sulla diversificazione del portafoglio di investimenti, è cruciale per la protezione dei patrimoni. In questo contesto, un’opportunità di diversificazione è offerta anche dall’affacciarsi delle pmi sui mercati finanziari. Alla diversificazione si affiancano poi i servizi assicurativi, che contribuiscono alla tutela del patrimonio dai possibili rischi. Questi alcuni dei temi al centro della campagna lanciata dal Gruppo Bcc Iccrea che si articola attorno al pay off ‘Scegli in filiale il piano che fa per te’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)