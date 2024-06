Becchetti (FNEC): “ Abbiamo intrapreso un percorso che ha una valenza culturale, civile e politica”

(Adnkronos) – “In questi sei anni di cammino abbiamo provato a compiere un percorso che ha una doppia valenza culturale ma anche civile e politica – spiega all’Adnkronos Leonardo Becchetti, direttore del Fnec e co-fondatore NeXt Economia – Con il Festival dell'Economia Civile di Firenze abbiamo messo in evidenza il fatto che questa società ha una carenza fondamentale, che è quella di comprendere quanto sia importante l'azione dal basso della società civile e questo corrisponde anche a una visione dell'economia diversa che si sta affermando progressivamente sul campo: una visione dell'economia dove la persona non è homo oeconomicus ma una persona ricca di relazioni e felice quando è generativa, quando ha un impatto sociale e ambientale. L'impresa non è solo massimizzatrice di profitto ma è un'impresa che ha come obiettivo l'impatto e non solo il profitto e l'azione politica non è solo dall'alto ma è anche dal basso”. “Abbiamo firmato un manifesto con piu di 300 colleghi che vogliono mettere in evidenza il fatto che l'economia deve aprire le finestre, deve superare delle gabbie e deve assumere degli indicatori di benessere diversi. Noi misuriamo col Festival dell'economia civile da anni la generatività delle province italiane, cioè la capacità di aiutare i cittadini ad avere una vita ricca di senso, di felicità, mettendo in atto quelli che sono i loro progetti.” —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)