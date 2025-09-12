Bedogna (Conlegno): “Pensare alle foreste del futuro per creare filiere di lavoro”

(Adnkronos) – “Bisogna pensare alle foreste del futuro per creare filiere del lavoro che portino a piantumare, a coltivare, a manutenere i territori salvaguardandoli anche dal rischio di incendio. Conlegno cerca di coinvolgere gli attori di questi processi per salvaguardare le foreste del futuro”. Lo ha detto Massimiliano Bedogna, presidente di Conlegno, al convegno ‘Il futuro del mondo legno: economia circolare e risorse forestali’ a Mantova, organizzato da Rilegno e Conlegno. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)