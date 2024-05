(Adnkronos) – Bernareggi: “Missione di CFI è la stessa da quarant’anni, ovvero aiutare i lavoratori che perdono il posto di lavoro, supportandoli nell’acquisto di un ramo della propria azienda in crisi scommettendo sul protagonismo degli stessi operatori diventandone proprietari. L’intuizione di Giovanni Marcora è dunque ancora attuale e moderna, portando un valore aggiunto per lo Stato oltre che per le persone coinvolte”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)