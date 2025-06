Biotech, Naldini: “Opportunità per affrontare sfide globali ma serve investire”

(Adnkronos) – “Il biotech oggi rappresenta una straordinaria opportunità per affrontare le sfide globali e per innovare nell’ambiente, nella salute. L’Italia ha mosso qualche” primo passo” nel biotech sanitario, abbiamo visto nascere alcune terapie innovative nel campo della terapia genica e cellulare, che hanno innescato nuovi approcci per malattie genetiche, tumori e altro”, afferma il prof. Luigi Naldini, direttore del San Raffaele Telethon per la Terapia Genica e vincitore del Assobiotec Awards 2025. “Ci deve essere il giusto investimenti per rendere il Paese competitivo, sta succedendo nel resto del mondo che sta correndo come Cina e Stati Uniti”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)