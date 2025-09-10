22 C
Blue Economy, siglato accordo tra Unioncamere, Assonautica e PNS per mondo subacqueo

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Unioncamere, Assonautica e il Polo nazionale della dimensione subacquea insieme per esplorare il mondo dell’economia underwater. Attraverso un accordo di collaborazione con l’obiettivo della condivisione di dati non classificati e la realizzazione di iniziative congiunte, i tre protagonisti dell’intesa mirano a sviluppare ulteriormente un ramo fondamentale e ancora poco conosciuto della Blue Economy, lavorando anche alla creazione di Osservatorio privilegiato sulla Dimensione Subacquea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

