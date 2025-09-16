24.7 C
Candela (Reg. Puglia): “Offrire luoghi di cultura accoglienti è la nuova sfida”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per aver chiuso bene, senza revoche o disagi per gli enti locali, tutti gli interventi dei precedenti cicli di programmazione”. Sono le parole di Anna Maria Candela, Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante. “Abbiamo traguardato l’impostazione del nuovo ciclo di programmazione facendo tesoro delle lezioni apprese dal recente passato e soprattutto cercando di leggere i fabbisogni più attuali del territorio. La sfida è quella di provare ad offrire alle popolazioni biblioteche, musei, archivi, teatri e sale di musica che siano quanto più accoglienti possibili”. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

