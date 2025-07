Ciucciovino (Uni Roma Tre), ‘Occorre cambio culturale su formazione professionale’

(Adnkronos) – “La partecipazione dei lavoratori adulti alla formazione professionale è di ben dieci punti percentuali inferiore rispetto alla media europea, in tutte le classi di età dai 25 ai 64 anni. Va fatto un salto culturale e occorre una maggiore partecipazione del mondo delle agenzie del lavoro e degli operatori privati, nel sistema della formazione, nell’utilizzo delle tante risorse che abbiamo e delle grandi potenzialità che si possono sprigionare”. Commenta così Silvia Ciucciovino, Prorettore dell’Università degli Studi Roma Tre, i dati emersi dalla ricerca ‘Il mercato dei servizi per la formazione in Italia’ condotta da Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)