Commissione Ue, Brancaccio (ANCE): “Ora anche Europa avverte problema della casa”

(Adnkronos) – “È da tempo che solleviamo il problema dell’housing, e anche l’Europa se n’è accorto. Ci vogliono case più flessibili e fondi europei destinati all’housing. Oggi è un problema per diversi Paesi europei, non solo per Italia. In Italia abbiamo anche un grande patrimonio pubblico che potrebbe essere usato per l’accesso all’housing.” Ha dichiarato la Presidente dell’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili Federica Brancaccio a margine dell’evento “La nuova Commissione UE: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing” che si è tenuto allo spazio Esperienza Europa – David Sassoli a Roma.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)