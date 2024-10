Commissione Ue, Musumeci: “Italia continua ad acquisire centralità”

(Adnkronos) – “C’è la consapevolezza che l’Italia nel contesto europeo continua ad acquisire centralità e protagonismo. Sono convinto che il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, sarà un grande risultato per l’Unione e per l’Italia. Avremo un presidio che conosce le esigenze del territorio nazionale e lavorerà perché questa siano tutelate. Oggi viviamo un’Europa fragile che paga le distrazioni del passato, come non aver voluto una forza armata a difesa del continente.” Ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci a margine dell’evento “La nuova Commissione UE: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing” che si è tenuto allo spazio Esperienza Europa – David Sassoli a Roma. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)