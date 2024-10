Commissione Ue, Pinotti: “Ora focus più forte su Difesa, Mediterraneo e Housing”

(Adnkronos) – “Nel lavoro della precedente Commissione ci sono stati due momenti topici: Afghanistan e Ucraina. In Ue si è parlato di difesa europea a fronte di queste due vicende. Questa nuova commissione dà un segnale e dovrà lavorare per una maggiore integrazione partendo dai dossier industriali per fare passi avanti effettivi nonostante non ci sia variazione dei trattati. Immagino un focus più forte sulle materie nuove individuate.” Ha dichiarato l’ex Ministro della Difesa Roberta Pinotti a margine dell’evento “La nuova Commissione UE: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing” che si è tenuto allo spazio Esperienza Europa – David Sassoli a Roma. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)