Consumi, Russo (Ancc Coop): “Italiani ripensano la dieta: miglior rapporto col cibo”

(Adnkronos) – “Le vendite della grande distribuzione in Italia vedono una crescita di 2 punti percentuali a volume, di quasi 4 punti a valore. Gli italiani comprano più cibo, ma lo fanno ripensando complessivamente la loro dieta”. Così Albino Russo, direttore generale dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori – Ancc Coop, intervenendo, a Milano, alla presentazione in anteprima del Rapporto Coop 2025, ‘Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)