Convegno Aiic, Gellona (Confindustria Dm): “Serve sistema di regole per tecnologie digitali”

(Adnkronos) – “Abbiamo messo a punto una proposta di governo del nostro settore, consapevoli che il mondo dei dispositivi medici e le tecnologie anche digitali hanno bisogno di un sistema di regole. Stiamo chiedendo una politica industrie che abbia una doppia valenza: da un lato verso le istituzioni che possano governare l’accesso da un punto di vista anche economico, e dall’altra alle nostre imprese per investimenti e assunzioni. Al fianco di un piano nazionale HTA deve esserci anche la certezza che un’innovazione trovi spazio nei LEA, cosa non sempre possibile. Tutto questo diciamo va benissimo ma deve essere all’interno di un quadro di regole chiare e non penalizzanti”. Lo dichiara Fernanda Gellona, direttore generale Confindustria dispositivi medici, a margine del 24esimo Convegno Nazionale ingegneria clinica (Aiic) in corso a Roma, presso La Nuvola. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)