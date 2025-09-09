Coop Italia presenta l’edizione 2025 del Rapporto su consumi e stili di vita

(Adnkronos) – È stata presentata oggi a Milano l’edizione 2025 del Rapporto Coop ‘Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’, redatta dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop) con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto d’analisi di NielsenIQ e i contributi originali di Circana, GS1-Osservatorio Immagino, CSO Servizi, GfK, Mediobanca Ufficio Studi. Dal rapporto emerge la forte preoccupazione degli italiani per il contesto geopolitico e socioeconomico con il quale il mondo intero si trova a dover fare i conti: dalle guerre ai dazi, dall’Ai all’immobilità europea fino ai rapporti di forza tra le potenze globali. Lo studio mostra anche come ad esser cambiato sia anche il rapporto degli italiani con il cibo, pur rimanendo un elemento privilegiato sia in quanto parte integrante della cultura e della tradizione che come alleato della salute e della longevità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)