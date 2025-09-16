26.5 C
Cultura, Regione Puglia traccia bilancio dell’ultimo quinquennio: presentati due documenti strategici

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Il connubio cultura-turismo sostiene la crescita economica della Puglia. È quanto emerso dall’incontro  “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi di Apulia Digital durante l’88esima edizione della Fiera del Levante. L’evento è stata l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti dalla Regione Puglia nell’ultimo quinquennio analizzando anche le sfide che attendono la regione nel prossimo futuro. Durante la giornata è stato presentato il Protocollo d’Intesa per “La Cura dei luoghi” sottoscritto con Paolo Ponzio, presidente del Consorzio PugliaCulture. La Regione Puglia continua ad investire sulla valorizzazione dei patrimoni e sui nuovi luoghi di cultura. Sono tante le sfide che attendono i cittadini: gli uffici della regione sono al lavoro per raggiungere gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

