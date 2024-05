Cybsec Expo, Catanzaro (Sophos): ‘Buona risposta anche in Italia del nostro servizio di sicurezza informatica’

(Adnkronos) – “Abbiamo visto che il nostro servizio di Cybersecurity, lanciato diversi anni fa, ha avuto una buona risposta anche in Italia: le aziende italiane lo cercano e iniziano a fare ragionamenti anche in termini di costi e benefici”. Queste le parole di Massimiliano Catanzaro, sales engineer di Sophos Italia, a margine della seconda giornata dei lavori della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)