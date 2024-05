Cybsec Expo, Orsucci (Nakivo): ‘Nakivo offre backup e ripristino macchina virtuali basate su ProxMox’

(Adnkronos) – “Nakivo offre una novità importante ovvero il backup e ripristino delle macchine virtuali basate su ProxMox, che è un interessante player dei mercati di visualizzazioni e accresce la sua popolarità per il recente terremoto che è avvenuto nel mondo della virtualizzazione a causa delle acquisizioni e il cambio delle politiche commerciali di VMware”. Lo ha dichiarato Andrea Orsucci, brand manager Nakivo, a margine della seconda giornata della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)