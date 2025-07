Dal Fabbro (Utilitalia): “Occorrono reti più forti per resistere al clima e ai consumi”

(Adnkronos) – “La priorità è coniugare la sicurezza energetica con la resilienza ambientale e la competitività. La grande sfida che le utility avranno nei prossimi 5-10 anni è quella di fare in modo che le reti elettriche, in particolare, possano resistere alle onde climatiche e alla richiesta di maggiore energia” Queste le parole di Luca Dal Fabbro, vicepresidente vicario Utilitalia, durante l’Assemblea generale “Utilitalia 2035: Costruiamo insieme i prossimi 10 anni di futuro” organizzata a Roma in occasione del decennale della Federazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)