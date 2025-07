Dal Piaz (Unfold Tomorrow): “Dock startup lab aiuta le startup a fare impresa”

(Adnkronos) – “Si conclude un percorso di quattro mesi che ha visto coinvolti 100 individui che non si conoscono accomunati dalla voglia di fare impresa e realizzare qualcosa di proprio. Li aiutiamo a costituire dei team e a sperimentare idee in maniera continua per poi presentarsi a una giuria di 30 investitori che daranno loro un piccolo premio, ma soprattutto seguiranno la loro evoluzione”. Racconta così Andrea Dal Piaz, Ceo di Unfold Tomorrow, la mission di Dock Startup Lab, il programma di pre-incubazione per startup che si è concluso con il DemoDay. Vincitrice dell’edizione 2025 la startup IncognitoAi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)