 Dalla Musica alla cultura Pop: il viaggio di LEG Live Emotion Group nell’universo dello spettacolo

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A Pisa la storica band britannica dei Level 42 ha trasformato la suggestiva Piazza dei Cavalieri in un palcoscenico a cielo aperto, attirando un pubblico che ha confermato la validità della scelta artistica del Pisa Summer Knights, festival che Live Emotion Group ha organizzato con la collaborazione del Comune di Pisa e Pisamo. Dai live al comics alla gestione di impianti, LEG ha un approccio al mondo dell’entertainment molto ampio, che riguarda anche gli allestimenti. L’attività di LEG spazia dalla collaborazione con enti pubblici e privati fino a promoter e partners, fornendo servizi di event management di alto livello, sicurezza e creatività. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

