Dazi, Papanicolaou (Intesa Sp): “Mediterraneo cruciale, noi partner di sviluppo per imprese e governi”

(Adnkronos) – C’è chi è impegnato nel risiko e nella crescita inorganica interna. La direzione di Intesa Sanpaolo è un’altra: puntare forte sulla propria identità italiana per aprirsi anche all’esterno. Paola Papanicolaou, alla guida dell’International Banks Division, in un’intervista all’Adnkronos sottolinea come la questione dei dazi stia ridefinendo gli assetti economici globali, rendendo il Mediterraneo un’area chiave per lo sviluppo di nuove rotte commerciali. In questo scenario, il gruppo bancario si propone come facilitatore strategico per imprese e governi, abilitando partnership, investimenti e progetti condivisi attraverso la propria rete internazionale e il supporto della Banca dei Territori. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)