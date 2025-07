De Nicola (Sin): “Delibera Aifa su gliflozina facilita accesso a terapia per malattia renale cronica e diabete”  

(Adnkronos) – “Dal 19 luglio non servirà più piano sanitario per prescrivere questo farmaco che riduce del 40% la progressione verso la dialisi ritardandola, se usate precocemente anche di 20 anni. Eliminando il tempo necessario al medico per redigere i piani terapeutici finora necessari – pari a circa 10 minuti – si riducono inoltre le liste di attesa e i costi. Poco conosciuta oggi la malattia renale cronica è per l’Oms la prima malattia cronico degenerativa al mondo, e il 23 maggio 2025 l’ha definita priorità di salute globale”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)