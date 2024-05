(Adnkronos) – Gerard Depardieu si alza dal tavolo dell'Harry's Bar in via Veneto. Ecco gli istanti in cui l'attore francese esce dal locale per affrontare il king dei paparazzi Rino Barillari, come riferito dal fotografo e da alcuni testimoni. Nel video esclusivo dell'Adnkronos, il momento in cui l'attore francese si appresta a lasciare il locale con la compagna Magda Vavrusova, saluta il titolare dell'Harry's bar Piero Lepore e poi punta Barillari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)