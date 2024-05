(Adnkronos) – "Con Its Farm Academy formazione delle competenze del settore farmaceutico”. Lo dice Nicola D’Erario, responsabile Area Relazioni di Lavoro e Professionalità Farmindustria, intervistato in conclusione del panel ‘Valorizzare il talento, le strategie delle aziende’ che si è svolto nell’ambito dell’appuntamento del format Adnkronos Q&A che in questa occasione titola 'Le competenze, un punto fermo', al Palazzo dell'Informazione a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)