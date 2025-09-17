27.2 C
mercoledì 17 Settembre 2025
Diana Bracco, ‘potenza intuitiva di Leonardo è connubio perfetto tra arte e scienza’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Dalla potenza intuitiva di Leonardo si manifesta un reciproco scambio, un connubio perfetto tra arte e scienza. Dietro i successi di tante imprese italiane ci sono infatti le storie di uomini e di donne che hanno dedicato la maggior parte della propria vita alla ricerca di nuove soluzioni, di nuove sfide, di nuove opportunità”. Così Diana Bracco intervenendo con un videomessaggio all’evento di presentazione della mostra della Fondazione Bracco ‘Milano con gli occhi di Leonardo’, presso l’Ambasciata italiana a Tokyo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

