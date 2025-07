Digitale: Boccardi (Aws), ‘content delivery networks tra i 250 servizi che forniamo’

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda AWS e Italia, la nostra regione è in Italia a Milano dal 2020 e abbiamo annunciato, pochi mesi fa, un ulteriore ampliamento di questa regione per un investimento di 1,2 miliardi di euro. I servizi cloud hanno un ruolo cruciale nella trasformazione digitale italiana. Le content delivery networks, le reti di distribuzione di contenuti, sono uno dei 250 servizi che forniamo”. Lo ha detto Federico Boccardi, capo delle Politiche di connettività Aws, all’evento “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma. Il convegno è stato un momento di confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)