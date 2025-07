Digitale: Capo (Accenture), ‘Nuove regole Cloud opportunità per le Pmi’

(Adnkronos) – Per Accenture, le nuove regole in campo Cloud potranno essere per le piccole e medie imprese (Pmi)”più un’opportunità che un rischio, a patto che siano chiare, perché possono garantire l’accesso a un ecosistema di soluzioni tecnologiche con maggiore fiducia”. Lo ha detto Mauro Capo, Cloud First Lead di Accenture per Italia, Centro Europa e Grecia, all’evento “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma per promuovere un confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)