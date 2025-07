Digitale: Rovizzi (Open Gate), ‘in molti casi regolamentazione cloud fattore abilitante

(Adnkronos) – “Credo che per il mondo del cloud sia importante che il sovrapporsi di regolamentazioni non confonda il mercato, per le piccole, medie e grandi aziende. E’ necessario far comprendere che il cloud, così come la Artificial Intelligence, sono delle tecnologie dalle quali non possiamo prescindere e che utilizzate nel modo corretto possono garantire alle piccole aziende di scalare e usare tecnologie che altrimenti non avrebbero mai potuto utilizzare. La regolamentazione può diventare in molti casi anche un fattore abilitante, cioè consentire alle piccole e medie imprese di accedere nel modo giusto alla tecnologia”. Lo afferma Laura Rovizzi, Ceo Open Gate Italia, nel contesto di “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, l’evento organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma. L’incontro è stato un momento di confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)