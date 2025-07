Dock Startup Lab DemoDay: premiate a Roma le realtà più innovative del 2025

(Adnkronos) – Premiate a Roma, al Demo Day 2025 del programma Dock Startup Lab – riconosciuto tra i migliori in Europa dal Financial Times – le startup che hanno partecipato a un percorso di pre-incubazione di Unfold Tomorrow. Le startup vincitrici hanno ricevuto premi per 30 mila euro da Regione Lazio e Lazio Innova. Il primo premio è stato assegnato a ‘IncognitoAi’ una startup che consente alle aziende di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa proteggendo la privacy e la sicurezza dei dati sensibili. Per l’edizione 2025, i migliori 100 partecipanti sono stati selezionati in base alle competenze e alla motivazione tra 300 candidature ricevute da oltre 100 università, enti di formazione e centri di ricerca. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)