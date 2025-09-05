Economia, Begnozzi (Teha): “Formazione è grande sfida per Italia e Spagna”

(Adnkronos) – “C’è una sfida, che nel medio lungo periodo sarà forse la più importante per Italia e Spagna che è quella legata alla capacità di attrarre personale qualificato e formarlo, in linea con le necessità di un mercato del lavoro che cambia sempre più velocemente. In questo i due Paesi hanno un gap finanziario nel confronto europeo che deve essere colmato anche con delle strategie di cooperazione e delle pianificazioni unitarie”. Così, Diego Begnozzi, Consultant at The European House Ambrosetti – Teha, commentando i dati del report “Investire nel Mediterraneo: dinamiche in Italia e Spagna”, presentato al 51esimo Forum di Cernobbio e realizzato da Teha in collaborazione con Amazon. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)