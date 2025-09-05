28.6 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Economia, Busnelli (Amazon Italia): “Urgono riforme concrete per attrarre investimenti”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In Italia servono riforme concrete e strutturali da applicare con urgenza. Nel momento in cui il sistema riesce a esprimere queste riforme saremo in grado di continuare ad attrarre investimenti dall’estero, ma anche soprattutto di supportare la crescita della nostra economia e della nostra occupazione”. Sono le parole di Giorgio Busnelli, Vp Country Manager di Amazon Italia, intervenendo al 51esimo Forum di Cernobbio dove è stata presentata la ricerca “Investire nel Mediterraneo: dinamiche in Italia e Spagna”, realizzata da Amazon e Thea (The european house Ambrosetti). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.6 ° C
28.9 °
26.5 °
51 %
5.1kmh
40 %
Ven
27 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati