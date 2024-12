Economia circolare, ministro Pichetto Fratin: “Nostro più grande giacimento materie prime è nei rifiuti”

(Adnkronos) – “L’importanza dal punto di vista strategico di questo sito è assoluta. l’Italia è un Paese che ha poche materie prime e il nostro più grande giacimento, la nostra più grande miniera sono di rifiuti. Quindi si tratta di attivare delle tecnologie moderne, con impianti come questo, i meccanismi per avere minerali critici, minerali rari e creare un nuovo giacimento, una grande miniera”. Lo dichiara Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, a margine dell’inaugurazione del primo impianto europeo per il recupero di metalli preziosi e materie prime critiche a basso impatto ambientale, realizzato da Gruppo Iren a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)