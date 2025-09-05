28.6 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Economia, Letta (IE University): “Spagna e Italia uniscano le forze per attrarre investimenti”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “I dati dimostrano che se Spagna e Italia si mettono insieme seriamente e lavorano a livello europeo in modo integrato, ne traggono entrambe un grandissimo vantaggio. I due Paesi hanno fortissima complementarità. Siamo in grado di ottenere dei risultati comuni rispetto ai bisogni che abbiamo e di condizionare le politiche europee per renderle più utili per le esigenze dei nostri sistemi economici del Mediterraneo. Credo che questo sia uno dei punti fondamentali”. Lo ha detto Enrico Letta, IE University e presidente dell’Istituto Jacques Delors commentando la ricerca “Investire nel Mediterraneo: dinamiche in Italia e Spagna”, presentata al 51esimo Forum di Cernobbio. Un’analisi realizzata da Teha (The european house Ambrosetti) in collaborazione con Amazon. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

