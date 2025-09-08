24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ecovacs Robotics: il futuro della robotica domestica in Italia

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovacs Robotics, in occasione di Ifa 2025 ha analizzato l’evoluzione del mercato italiano della robotica domestica: dalle differenze con gli altri Paesi europei alle categorie in maggiore crescita, fino al peso del segmento premium e alle prospettive di sviluppo nei prossimi anni. Un settore che, tra IA e nuove abitudini di consumo, è pronto a trasformare definitivamente le case degli italiani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.3 ° C
25.4 °
23.8 °
60 %
1.5kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
21 °
Gio
24 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati