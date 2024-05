Edison, Giboli: “Faccio shopping di centrali idroelettriche”

(Adnkronos) – Nel corso del Stem Women Congress, evento finalizzato a dare visibilità e risonanza alle donne specializzate in materie STEM, la Responsabile Sviluppo Piccole Derivazioni Idroelettriche di Edison Laura Giboli, ha spiegato con ironia il suo ruolo e il percorso intrapreso nell’affermarsi in un contesto di ingegneri nonostante i suoi studi iniziali non riguardasse le materie scientifiche. “Ho fatto passi avanti e ho ancora tanto da imparare, ma le sfide mi danno motivazioni”, ha dichiarato Laura Giboli —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)