Emergency, Carofiglio: “Intellettuali intervengano con consapevolezza nel dibattito pubblico”

(Adnkronos) – “Esistono uomini e donne che vivono utilizzando l’intelligenza, scrivendo e maneggiando gli strumenti della cultura. Da loro ci aspettiamo che intervengano con consapevolezza nel dibattito pubblico, il che significa usare gli strumenti a disposizione, senza presumere che il proprio ruolo dia più titolo di altri di intervenire su certi temi. Pertanto, la voce degli intellettuali è importante, ma è altresì importante che abbandonino quel ‘superiority complex’, che a volte caratterizza i loro interventi”. Così, lo scrittore Gianrico Carofiglio, che ha preso parte alla quinta edizione del Festival di Emergency, in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)