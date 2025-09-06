24.2 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Emergency, Carofiglio: “Intellettuali intervengano con consapevolezza nel dibattito pubblico”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Esistono uomini e donne che vivono utilizzando l’intelligenza, scrivendo e maneggiando gli strumenti della cultura. Da loro ci aspettiamo che intervengano con consapevolezza nel dibattito pubblico, il che significa usare gli strumenti a disposizione, senza presumere che il proprio ruolo dia più titolo di altri di intervenire su certi temi. Pertanto, la voce degli intellettuali è importante, ma è altresì importante che abbandonino quel ‘superiority complex’, che a volte caratterizza i loro interventi”. Così, lo scrittore Gianrico Carofiglio, che ha preso parte alla quinta edizione del Festival di Emergency, in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.2 ° C
25.6 °
23.7 °
62 %
1.5kmh
0 %
Sab
30 °
Dom
31 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (12)Eugenio Giani (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati