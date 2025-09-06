24.2 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Emergency, Gola: “Voci dei nostri ospiti possono ispirare al cambiamento”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Davanti alla frustrazione e al senso di impotenza che molti cittadini provano, vogliamo ricordare che abbiamo una voce e soprattutto che possiamo unirla a quella degli altri. Abbiamo invitato molti ospiti che raccontano battaglie in corso, battaglie che sono state vinte. Sono tutte voci che possono ispirare il cambiamento”. Sono le parole di Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency, in occasione della quinta edizione del Festival della stessa Ong, in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.2 ° C
25.6 °
23.7 °
62 %
1.5kmh
0 %
Sab
30 °
Dom
31 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (12)Eugenio Giani (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati