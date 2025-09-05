Energia: A2a e Teha presentano il ruolo strategico dei data center per l’Italia

(Adnkronos) – È stata presentata a Cernobbio, in occasione della 51esima edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da TEHA Group a Villa d’Este, la nuova ricerca intitolata “L’Italia dei data center. Energia, efficienza, sostenibilità per la transizione digitale”. Il report vuole offrire un rapporto completo e dettagliato evidenziando il ruolo strategico dei data center come infrastrutture abilitanti per la digitalizzazione del Paese, la crescita economica e lo sviluppo di filiere energetiche più efficienti e sostenibili. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)