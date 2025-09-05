28.1 C
Energia, Mazzoncini (A2a): “Economia dei data center può superare i 200 miliardi”

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Oggi, in Italia, l’economia dei data center vale circa 60 miliardi di euro e può superare i 200 miliardi nei prossimi anni. Ci sono 168 data center in Italia, siamo il tredicesimo paese al mondo con un potenziale molto importante. Quello che vogliamo fare è capire se i data center possono diventare anche un pezzo utile nel sistema energetico nazionale “. Così, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, alla 51esima edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da Teha Group a Villa d’Este a Cernobbio. È stata l’occasione per presentare i risultati della ricerca condotta da A2a in collaborazione con Teha Group, dal titolo “L’Italia dei data center. Energia, efficienza, sostenibilità per la transizione digitale”, un rapporto completo e dettagliato che evidenzia il ruolo strategico dei data center. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

