Expo Osaka: la ballerina Bandini, ‘Emozione forte rappresentare l’Italia all’estero’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Abbiamo preparato questo spettacolo in tempi stretti, al ritorno dalle vacanze. Provo un mix di emozioni forti. È una grande responsabilità rappresentare il nostro Paese nel mondo e un’istituzione come l’Accademia del Teatro alla Scala”. Sono le parole della ballerina Maria Vittoria Bandini, allieva della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala che ha debuttato all’Expo di Osaka esibendosi in una coreografia tecnicamente complessa. A rendere possibile uno spettacolo che ha estasiato il pubblico nel giorno del National Day dedicato all’Italia, il Gruppo Bracco, Gold sponsor del padiglione Italia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

