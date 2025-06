Expo Osaka, Maiocchi (Bracco): “Con Ippocrate collaborazioni senza confini tra ospedali”

(Adnkronos) – “Ippocrate è una piattaforma digitale che nasce all’interno di un consorzio che comprende aziende e università, organizzato e gestito dal Gruppo Bracco, al fine di sviluppare evidenze cliniche più rilevanti, basate su numeri crescenti. La vera rivoluzione messa in campo da Ippocrate è la collaborazione e lo scambio tra gli ospedali senza limiti geografici”. Alessandro Maiocchi commenta così la nuova piattaforma messa in piedi dal Gruppo Bracco, di cui è Innovation Hub Director, durante la Health and Well-Being Week giapponese all’expo di Osaka. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)