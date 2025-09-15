Expo Osaka: Vinci (Accademia alla Scala), ‘Con Bracco collaborazione ultradecennale”

(Adnkronos) – “La collaborazione tra Fondazione Bracco e l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano è ultradecennale. Con la dottoressa Bracco è stato amore a prima vista. Grazie a lei riusciamo in imprese come questa all’Expo di Osaka dove i nostri giovani allievi hanno potuto misurarsi con la cultura dell’imparare facendo”. Sono le parole di Luisa Vinci – Direttrice Generale dell’Accademia Teatro alla Scala, intervenendo all’Expo di Osaka, dove – nel giorno del National Day dedicato all’Italia – si è esibito il corpo di ballo degli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)