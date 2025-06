Fair Play menarini, Perini: “Premio è messaggio importante al mondo dello sport e non solo”

(Adnkronos) – “Occasioni come il premio Fair Play menarini fanno capire, soprattutto ai giovani, che i modelli di vita sono importanti, non solo essere dei bravi sportivi, ma essere anche delle brave persone, che rispettano gli avversari e in generale i rispettano ruoli sportivi e nella vita di tutti i giorni. La Menarini con questo premio ci ricorda l’importanza dello sport nella vita di tutti e l’importanza degli sportivi nella vita di tutti come modelli di vita”. Lo ha detto Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)