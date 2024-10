(Adnkronos) – La customer experience come elemento chiave per distinguersi nel panorama competitivo odierno. Questo il tema al centro dell’evento organizzato a Milano da JAKALA, dedicato ai professionisti del settore Pharma & Life Sciences e intitolato ‘La customer experience nel mondo pharma retail’. Un ruolo cruciale nel progettare esperienze coinvolgenti per i clienti lo hanno l’innovazione, l’analisi dei dati e la personalizzazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)