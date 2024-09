Fashion&Talents, Siviero (eCampus): “Nostro rapporto con la catena del lusso è particolarmente forte”

(Adnkronos) – “Il rapporto con la catena del lusso è particolarmente forte per noi che abbiamo una linea di design. L’Accademia del lusso è ormai diventata un’eccellenza nazionale e internazionale”. Lo afferma Enzo Siviero, rettore di università eCampus, a margine della sesta edizione della sfilata-evento ‘Fashion&Talents’ organizzata da università eCampus e Accademia del Lusso in Piazza di Spagna a Roma. Tema delle collezioni presentate alla sfilata 2024 ‘Oniricon’, per celebrare il maestro del cinema Federico Fellini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)